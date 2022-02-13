كازاخستان: بيع 600 مليون دولار من النقد الأجنبي بصندوق الثروة السيادي في يوليو

أعلن البنك المركزي في كازاخستان في بيان، أنه من المتوقع أن تبلغ مبيعات النقد الأجنبي من صندوق الثروة السيادي في يوليو الجاري ما بين 550 مليون دولار و600 مليون دولار، استنادا إلى توقعات وزارة المالية عن التحويلات الضرورية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يعتزم البنك المركزي شراء ما يتراوح بين 200 مليون دولار و250 مليون دولار في يوليو من أجل صندوق المعاشات المتحد.

وفي يونيو، وصلت مبيعات النقد الأجنبي من صندوق الثروة إلى 550 مليون دولار. وباعت كيانات القطاع شبه الحكومي نحو 288 مليون دولار.

وأوضحت بلومبرج أن الشركات التي تديرها الدولة سوف تخفض حصة المبيعات الإلزامية من دخل النقد الأجنبي إلى 30% من الأول من يوليو مقارنة بـالـ50% الحالية.