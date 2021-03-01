السيسي ومنسي يشارك في التدريبات الجماعية للزمالك

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عاد ناصر منسي مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت بشكل طبيعي استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في كأس مصر.

وتعرض ناصر منسي للإصابة بكدمة في وجه القدم مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في كافة فقرات مران اليوم بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة.

كذلك انتظم عمرو السيسي لاعب خط الوسط في التدريبات الجماعية بعدما كان قد تعرض لاصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الماضية.

ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.