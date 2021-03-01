هشام آمنة: تنفيذ 130 دورة تدريبية للكوادر المحلية يستفيد منها 8 آلاف سنويا

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه يتم تنفيذ 130 دورة تدريبية سنويا يستفيد منها نحو 8 آلاف متدرب من العاملين بدواوين عموم المحافظات على مدار 40 أسبوعا تدريبيا بإجمالي 800 يوم تدريبي خلال 10 شهور.



وأشار آمنة، خلال استعراضه انجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية، إلى تدريب 23 نائب محافظ بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب لرفع كفاءة العاملين بالمحافظات، لتقديم خدمات التنمية المحلية بكفاءة وفاعلية.



ولفت إلى تنفيذ دورة مكثفه لـ27 من كوادر المحليات بالدول الأفريقية يمثلوا 20 دولة لمدة أسبوعين عام 2019 بالمركز وبالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وسيتم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية "الجا" التابعة للاتحاد الأفريقي لتدريب 300 من الكوادر الأفريقية بالمحليات سنوياً بالمركز بالتعاون مع منظمة المدن الأفريقية ووزارة الخارجية، كما تم التعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الـUNDP والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـGIZ وUNFPA وغيرها من المنظمات في تصميم وتنفيذ بعض الدورات بالمركز.



وأضاف أن الوزارة وفرت فرص للتدرب الخارجي للمتميزين بالمحليات حوالى 110 متدربين للصين والهند وأمريكا وألمانيا وسنغافورة، بجانب تنظيم دورة تدريب للكوادر الأفريقية الأولي بالتعاون مع وزارة الخارجية لـ27 متدربا يمثلون 20 دولة لمدة 14 يوما تدريب فى إطار عضوية مصر فى منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.