لحظة بلحظة - المنتخب الأوليمبي (0) ضد الجابون (0) - كأس الأمم الإفريقية

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة المنتخب الأوليمبي ونظيره الجابوني، والتي ستقام على ملعب مراكش مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجابوني على ملعب مراكش الكبير، في الحادية عشر من مساء اليوم السبت، في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كما يلي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر.

خط الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.