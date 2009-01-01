سفينة إنقاذ ألمانية تنتشل نحو 200 مهاجر من البحر المتوسط

نقلت سفينة الإنقاذ المدني الألمانية "هيومانتي 1" إلى متنها نحو مئتي مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عمليات عدة.



وقالت منظمة "إس أو إس هيومانتي "ومقرها برلين والتي تشغل السفينة، إن المركبة واجهت أربعة قوارب مهاجرين في محنة بعد منتصف ليل الجمعة/السبت، وأنقذت المهاجرين وكان بعضهم في حالة ضعف شديدة أو مصابين.



وأوضحت إس أو إس هيومانتي أن عملية الإنقاذ الأولى تمت أمس الأول الخميس، ثم شرعت هيومانتي 1 بالتوجه إلى ميناء أورتونا المخصص لها في وسط إيطاليا وعلى متنها ما إجماليه 197 ناجيا، وهي وجهة تقع على الساحل الأدرياتيكي للبلاد وتبعد أكثر من ألف كيلومتر عن مواقع العمليات القريبة من جزيرة لامبيدوسا الواقعة في البحر المتوسط.



ولكن لم يتم إعطاء السفينة تصريح لدخول الميناء. وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وصل آلاف المهاجرين إلى لامبيدوسا بالقوارب وأصبح مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظا بالكامل.