رئيس نادي هيرتا برلين ينتقد حالة كرة القدم

انتقد كاي بيرنشتاين رئيس نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم حالة كرة القدم الاحترافية في ألمانيا وغيرها، قائلا إن نظامها "فاسد واحتكاري" ويتطلب تغييرا.

وقال بيرنشتاين في تصريحات لموقع قناة "إن.تي.في" إنه احتاج إلى تعلم كيفية التحول السريع عن معتقداته إثر انتخابه رئيسا للنادي قبل عام واحد.

وأضاف :"لم يعد من الممكن إيقافنا: الثورة بدأت بالفعل" وانتقد الوضع الحالي للرياضة.

وتابع :"علينا ببساطة أن نسأل من يمتلك فعليا كرة القدم. وما هي مسؤوليتنا إزاء اللعبة؟ لقد ظهر نظام احتكاري يخلو من المنافسة في كرة القدم. على كل المستويات."

وقال بيرنشتاين :"لا أعتقد أن أي دائرة اقتصادية أخرى في الرياضة تشهد احتكارا مماثلا. نحن بحاجة إلى قوانين جديدة لكرة قدم مستدامة وتنافسية. حينذاك، ستطبق القوانين على الجميع ولن تكون هناك غرف خلفية."

وقال بيرنشتاين أن هذا الأمر لا يقتصر على هيرتا أو على ألمانيا، وأضاف :"أعني هذا على نطاق أوسع. علينا فقط النظر إلى الفيفا واليويفا والاتحادات. الأمر يأتي من القمة. هكذا يبدو النظام، في كل مكان."

وأشار بيرنشتاين إلى أن أزمة كورونا أظهرت كرة القدم "كنظام اقتصادي هش" يجب أن ينهي اعتماده بشكل كبير على عائدات الحقوق الإعلامية ويبحث عن طرق جديدة."

وردد بيرنشتاين نداءات روابط المشجعين عندما اقترح تغييرات منها وضع سقف للرواتب وإعادة توزيع عائدات الحقوق بحيث تصب آليتها لمصلحة الأندية التي تدير ميزانياتها بشكل أفضل من غيرها.