ملك هولندا يقدم اعتذارا رسميا من أعماق قلبه وروحه عن العبودية

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اعتذر ملك هولندا عن معاناة مئات الآلاف من الأشخاص تحت نير العبودية وطلب الصفح.

وقال الملك فيليم ألكسندر خلال فعالية في أمستردام بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين بعد المئة لإلغاء العبودية إن اعتذاره يأتي من أعماق قلبه وروحه.

وأضاف : "من بين جميع أشكال الاسترقاق، العبودية هي الأكثر إهانة ووحشية ".

ويعكس اعتذاره ما قدمه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نيابة عن هولندا والملك في نهاية العام الماضي.

وكانت هولندا واحدة من أكبر القوى الاستعمارية في العالم من القرن 17 ومابعده. وعلى مدار 200 عام، استعبدت هولندا ما يقدر بنحو 600 ألف شخص.