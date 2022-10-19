قاض أمريكي: يتعين على كاليفورنيا الانتظار حتى مارس لفرض قواعد الخصوصية الجديدة

حكم قاض في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأنه يجب على أول وكالة للخصوصية في البلاد الانتظار حتى مارس 2024 للبدء في تطبيق اللوائح الجديدة التي تحكم كيفية قيام الشركات بجمع واستخدام المعلومات الشخصية للعملاء.

ويمنع الحكم الصادر عن محكمة كاليفورنيا العليا في ساكرامنتو وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا من المضي قدما في خطط لبدء تطبيق القواعد في وقت مبكر من اليوم السبت، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

واعتبرت بلومبرج ذلك بأنه انتصار لغرفة التجارة في كاليفورنيا، التي رفعت دعوى قضائية تتحدى خطط الإنفاذ هذه، بحجة أن شركات جولدن ستيت لن يكون لديها الكثير من الوقت الذي يسمح به القانون لها للاستعداد.

ورأى القاضي جيمس بي أرجيليس أن القانون الأساسي، وهو تحديث وافق عليه الناخبون يعرف باسم الاقتراح 24، تضمن لغة واضحة تتطلب من الوكالة وضع لوائح نهائية بحلول أول يوليو 2022 ، مع السماح ببدء التنفيذ بعد عام.

ولم يتم إصدار القواعد النهائية، التي تحدد كيفية تعامل الشركات مع طلبات المستهلكين لممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم ومعايير الامتثال الأخرى المختلفة ، حتى 29 مارس.