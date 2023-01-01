وزيرا خارجية العراق والسويد يناقشان تداعيات حرق نسخة من القرآن

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، مع نظيره السويديّ توبياس بيلستروم تداعيات حرق القرآن الكريم والإساءة له.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تلقى الوزير حسين اتصالًا هاتفيّا أمس الجمعة، من نظيره السويديّ جرى خلاله مناقشة تداعيات حرق القرآن الكريم من قبل أحد المتطرفين في العاصمة السويديّة ستوكهولم، يوم الأربعاء الماضي.

وأعرب الوزير حسين، عن إدانة واستنكار العراق الشديدين، لهذا "العمل الشنيع الذي يمثّل إهانة بالغة للمقدسات الدينية، ويأجج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل استفزازًا خطيرًا لهم".

وذكر أنَّ "حرق نسخة من المصحف الشريف لا يأتي ضمن سياق حرية التعبير، وإنما للتحريض على العنف وزرع الكراهية ودعم ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وطالب الحكومة السويديّة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الشخص"، داعيًا الحكومة السويديّة إلى تسليمه للحكومة العراقيَّة من أجل محاكمته وفق القانون العراقيّ.

من جهته، أعرب وزير الخارجيَّة السويديّ عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مُعبرًا عن عميق أسفه لما حدث، مُؤكِّداً أنَّ "الحكومة السويديّة ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وإنَّها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة".

وأضاف أنَّ "حكومة السويد تتفهم تماماً أنَّ المسلمين في السويد وفي الدول الأخرى قد شعروا بالإهانة لما حدث".