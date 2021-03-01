قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنه تم إنشاء وتطوير 2931 موقفا وساحة انتظار المركبات بتكلفة 2,5 مليار جنيه بالمحافظات، شملت تطوير وتنظيم الخدمة لعدد 103 مواقف رسمية، وإحلال وتجديد عدد 26 موقفا.

وأشار آمنة، خلال استعراضه إنجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية، إلى إزالة 15 موقفا عشوائيا، وإنشاء 21 موقفا جديدا كما تم تطوير وإحلال وتجديد 2787 ساحة انتظار، وأما بالنسبة للأسواق العشوائية تم تنفيذ 384 مشروعا بتكلفة 2,2 مليار جنيه، حيث تم تطوير وتنظيم الخدمة لـ250 سوقا رسميا و134 سوقا عشوائيا للحد من انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية غير المرخصة وكذا رفع كفاءة وتطوير الأسواق الرسمية وتحصيل مستحمات الدولة عنها بطريقة عادلة".



وذكر أن الوزارة اهتمت بملف تطوير المناطق الصناعية على أرض المحافظات، حيث تم صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار في تلك المناطق، بما يساهم في توفير 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.



وبشأن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة في المحافظات، أوضح الوزير أن الوزارة تابعت بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار الإشراف على تنفيذه هذا المشروع والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة ويتابعها رئيس الجمهورية وتحت رعاية ودعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء، لما له من دور كبير في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة في منطقتي الدلتا وصعيد مصر، وخلق مسارات للتنمية السياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات.



وأوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة السياحة والآثار وتدير أعمال هذا المشروع القومي لجنة عليا موسعة تضم أعضاء مجلس النواب والكنيسة وممثلي المحافظات الثمانية التي يقع في نطاقها النقاط الخمس والعشرون للمسار وهى القاهرة والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، وفي مجال تطوير مسار العائلة المقدسة تم تنفيذ 48 مشروعا بتكلفة 5,5 مليون جنيه، مما ساهم في إثراء المنتج السياحي المصري.



وفيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة، أوضح الوزير أن الوزارة تابعت مع المحافظات جهودها فيما يخص تنفيذ قرارات الدولة فى هذا الملف، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التي تلقتها المحافظات ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 مليون طلب في الريف، 1.2 مليون طلب فى الحضر، كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه، وتم حصر المشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.