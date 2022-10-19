الزمالك يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة المقاولون في كأس مصر

انتظم ناصر منسي وعمرو السيسي ومحمود شبانه ثلاثي الزمالك المصري في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيهم من الإصابات التي أبعدتهم عن مباريات فريقهم الفترة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك اليوم السبت، أن الفريق الأبيض واصل تدريباته استعداداً لمواجهة المقاولون المقرر لها الثلاثاء المقبل في دور الـثمانية بكأس مصر.

وقال:" انتظم في مران اليوم الثلاثي ناصر منسي وعمرو السيسي ومحمود شبانه في التدريبات الجماعية بعد تعافيهم من الإصابات التي أبعدتهم عن المشاركة الفترة الماضية".

وأضاف :" كان ناصر منسي قد تغيب بسبب إصابته في وجه القدم بينما تعافي اللاعب عمرو السيسي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فيما شارك محمود شبانة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية بعدما تعرض لإصابة عبارة كدمة في عضلة السمانة ".

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الثمانية، عقب فوزه على فاركو 3/1 في دور الستة عشر من المسابقة.