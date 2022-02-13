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رسمياً.. تحديد مُدة غياب مصطفى شلبي عن الزمالك

أمير نبيل
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 12:22 ص | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 12:22 ص

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات و الأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي جناح الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

و أكد الدكتور محمد  أسامة أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر في وجه القدم، نتيجة  الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

و أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح مابين  4 إلى 6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كي يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة  المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.


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