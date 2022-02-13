كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات و الأشعة التي خضع لها مصطفى شلبي جناح الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

و أكد الدكتور محمد أسامة أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شلبي بكسر في وجه القدم، نتيجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

و أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح مابين 4 إلى 6 أسابيع، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي كي يتماثل للشفاء بشكل نهائي من الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.