كوريا الجنوبية تسجل أول فائض تجاري منذ 16 شهرا

سجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا، في يونيو الماضي، للمرة الأولى، في 16 شهرا، منذ فبراير العام الماضي.



وذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، أن البلاد سجلت فائضا قيمته 13ر1 مليار دولار الشهر الماضي.



ويتراجع العجز التجاري، منذ أن وصل إلى ذروته، عند 5ر12 مليار دولار، في يناير الماضي وتحول الآن إلى فائض، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.



غير أن الصادرات في يونيو الماضي، تراجعت للشهر التاسع على التوالي، لتصل إلى 2ر54 مليار دولار، بانخفاض 6 نقاط مئوية على أساس سنوي، وهو أقل تراجع حتى الآن هذا العام.



جاء التراجع، مع انخفاض شحنات أشباه الموصلات بواقع 28%، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لكن صادرات الرقائق، من حيث القيمة، سجلت 9ر8 مليار دولار، وهو الأعلى هذا العام.



ومن جهة أخرى، تراجعت الواردات بواقع 7ر11%، في يونيو، لتصل إلى 1ر53 مليار دولار.