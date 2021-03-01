تحرير 10 محاضر خلال حملة تموينية بمركز سمسطا ببنى سويف

قال نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا ببنى سويف، إنه تم تنفيذ حملة تفتيشية بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا فجر اليوم، استهدفت المخابز البلدية بدائرة المركز، حيث أسفرت عن تحرير 10 محاضر تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، نقص وزن عدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتجول معبد بمستشفى سمسطا المركزي؛ للاطمئنان على تقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى، والوقوف على انتظام سير العمل والانضباط الإداري، حيث تم المرور على قسم الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي والعناية المركزة والنساء والتوليد والباطنة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومعاونيهم وتوافر الخدمات الصحية للمواطنين، كما تم المرور على المطبخ الخاص بالمستشفى، والتأكد من النظافة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.



ومن ناحية أخرى، تابع انتظام مرور معدات النظافة على نقاط تجمع القمامة، وجمع المخلفات المنزلية، ورفع الأتربة بشوارع المدينة ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها، وفقا لخطة العمل، فضلا عن إزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء على مساحة أرض زراعية بكفر بن عليّ التابعة لمجلس قروي بدهل، وقرية قفطان الغربية التابعة لمجلس قروي الشنطور.



ومن جانبه.. شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد الميداني ومتابعة سير الأعمال خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك والإشراف على استمرار تشغيل المخابز البلدية والتأكد من تواجد النوبتجيات بكافة القطاعات والإدارات الخدمية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، مع إعداد تقرير موثق بالصور لتقييم الأداء.