 بايدن ورئيس وزراء السويد يناقشان انضمام ستوكهولم للناتو - بوابة الشروق
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بايدن ورئيس وزراء السويد يناقشان انضمام ستوكهولم للناتو

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 5:41 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 5:41 م

من المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون الأمني عندما يستضيف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض يوم الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن مكتب بايدن.

ويعتزم الجانبان إعادة تأكيد وجهة نظرهما بأن السويد يجب أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) "في أقرب وقت ممكن"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وسعت السويد إلى أن تصبح عضوا في الناتو بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وتعرقل تركيا طلبها وتتهم السويد بتقديم ملجأ لنشطاء سياسيين مطلوبين فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأصبحت فنلندا، التي اتخذت تحركا مماثلا أيضا في أعقاب حرب روسيا في أوكرانيا، العضو رقم 31 في حلف شمال الأطلسي في أبريل.

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