 آية عقيل تحيي حفلا غنائيا كامل العدد في 6 أكتوبر - بوابة الشروق
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آية عقيل تحيي حفلا غنائيا كامل العدد في 6 أكتوبر

حسام جودة
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:23 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:23 م
أحيت المطربة الشابة آية عقيل، مساء اليوم السبت، إحدى حفلات عيد الأضحى بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور جماهيري كامل العدد في أجواء مليئة بالحب والبهجة.

وقدمت عقيل باقة من أجمل أغانيها التي تألقت بها خلال مشوارها الفني مثل: سيكوباتي، لون الورد، أسوء صدفة، بيسأل عليا، حب، هاشتاج ارقص، كارها سنيني، في حاجة، وتفاعل معه الجمهور بالرقص وترديد كلمات الأغاني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال آية عقيل أغنية "سيكوباتي" وحققت من خلالها نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع مودي كامل.

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