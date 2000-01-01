أعلنت شركة كاسيو، لإنتاج الساعات تصنيع ساعة ذكية صديقة للبيئة، يدخل في إنتاجها مواد من الذرة وبذور الخروع.

وقال تاكاشي سيميا، المدير التنفيذي لشركة كاسيو في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الساعة الجديدة التي تم طرحها في الإمارات تحمل اسم GBD-H2000، وتصميمها يتميز ببنية مقواة بألياف الكربون، ما يجعلها أخف بنسبة 38% من مثيلاتها.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه "في إطار التزامنا بالاستدامة حرصت الشركة أن تتميز الساعة بتصميم صديق للبيئة، حيث تم تصنيع حزام الساعة والهيكل من مواد صديقة للبيئة يتم إنتاجها باستخدام مواد خام من بذور الخروع والذرة".

وأشار سيميا إلى تصميم هذه الساعة المتطورة لإحداث ثورة في تجربة اللياقة البدنية بفضل التقنيات المتقدمة لدعم رياضات الجري وركوب الدراجات والسباحة والمشي ومختلف التمارين.

ولفت إلى تجهيز الساعة بمجموعة شاملة من الوظائف لتحسين جلسات التمرين ومستشعرات وخوارزميات متقدمة لقياس معدل ضربات القلب والمسافة والسرعة بدقة، ذاكرا أنها توفر تحليلاً تفصيلياً للتدريب، كما توفر خدمة (جي بي اس) مدمجة، ما يتيح للمستخدمين تتبع المسارات والمسافات بدقة.