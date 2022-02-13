ستيلانتس تستحوذ على حصة 20% بشركة للنيكل والكوبلت في النرويج

استحوذت الشركة المصنعة لسيارات: "كرايسلر ودودج وجيب ورام" على حصة نسبتها حوالي 20% من الأسهم في شركة موردة للنيكل والكوبلت، في النرويج، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية التابعة لها.



والاتفاق الملزم، الذي يخضع لشروط إغلاق وهو أحدث اتفاق معادن لشركة "ستيلانتس إن.في"، يضمن الحصول على إنتاج مستقبلي بنسبة 35% من المعادن من مشاريع الاستكشاف النرويجية لشركة "كونيكو ليميتيد" لمدة تسع سنوات.



وتستثمر شركة صناعة السيارات 5.5 مليون دولار في أسهم جديدة، مما يكسبها الحصص والحقوق لترشيح مدير واحد لمجلس إدارة شركة "كونيكو".



وستعزز الأموال مشاريع استكشاف معادن البطاريات في منشآت قديمة وجديدة لشركة "كونيكو".



وقال ماكسيم بيكات، كبير مسئولي المشتريات وسلسلة التوريد بشركة ستيلانتس في بيان"إننا على مسار جرئ لتأمين مجموعة شاملة من المواد الخام، اللازمة لتحقيق أهدافنا بشأن الكهربة، في مشروع مسارنا الجرئ إلى الأمام لعام 2030".