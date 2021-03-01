• آمنة: حل مشكلات 350 مشروعا متعثرا بتكلفة 40 مليار جنيه بالمحافظات

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولت تنفيذ برنامج حياة كريمة بعدد 375 قرية بتكلفة نحو 12,5 مليار جنيه، لتوفير خدمات البنية الأساسية والخدمات المحلية استفاد منها نحو 4,5 مليون مواطن، وذلك بشأن برنامج حياة كريمة في المرحلة الأولى في عام 2029 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف آمنة، خلال استعراضه انجازات الوزارة خلال 9 سنوات الماضية، إلى أن الوزارة حققت في المرحلة الأولى عددا من النجاحات، حيث شهدت تنفيذ 474 مشروعا بتكلفة 2,7 مليار جنيه من بين تلك المشروعات تنفيذ 175 سوقا و131 موقفا للسيارات بالقرى وعدد 168 نقطة إطفاء وتأثيث وتجهيز عدد 332 مركز خدمات متكاملة بالقرى.



وذكر أن جهود الوزارة تضمنت خلال الـ9 سنوات الماضية للحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة من خلال تنفيذ 5450 مشروعاً ضمن برنامج المخططات التفصيلية وتحديد نقاط الحيز العمراني للقرى والمدن والمناطق الصناعية بتكلفة 8,5 مليون جنيه لإعداد المخططات العمرانية المتضمنة تسكين الخدمات العامة وتوفير بيئة السكن بصورة صحية.



ولفت إلى إعداد مخططات تفصيلية لـ86 مدينة، و3675 قرية، و35 منطقة، وتوقيع نقاط الحيز العمراني بثوابت أرضية لـ230 مدينة، و4534 عزبة ونجع.



وفى مجال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، أشار الوزير آمنة، إلى تنفيذ 300 ألف وصلة بتكلفة 7 ملايين جنيه، موضحا أن الوزارة تعاقدت في مجال المحاجر والملاحات، مع المستثمرين لـ11 ألف محجر وردت للخزانة العامة للدولة مبلغ 12 مليار جنيه وفرت 3 ملايين فرصة عمل، مما ساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحصيل مستحماتها بطريقة عادلة، إلى جانب تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إلكترونية موحدة لكل محاجر الجمهورية.



وفي مجال حل مشاكل المشروعات المتعثرة، أوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة نسقت مع الوزارات المعنية والمحافظات لحصر المشروعات الممولة من الوزرات والجهات المركزية بالدولة والتي تم البدء في تنفيذها من خلال هذه الجهات وتوقفت.



وأكد عرض هذه المشروعات على مجلس المحافظين بأكثر من جلسة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتمويل مجموعة من هذه المشروعات تم حل مشكلات 350 مشروعا متعثرا بتكلفة 40 مليار جنيه وفرت 55 ألف فرصة عمل.