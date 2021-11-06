تقدمت شركة رواف منى لخدمات الحجاج، باعتذار رسمي إلى حجاج شركات السياحة، الذين تضرروا من بعض القصور في مخيماتهم خلال الحج، مؤكدة حرصها على التعويض العاجل والفوري لهم.



جاء ذلك في خطاب رسمي تلقته سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي، من زهير بن عبدالحميد سدايو الرئيس التنفيذي لشركة رواف مني لخدمات الحجاج، وذلك على خلفية بعض القصور من بعض مراكز خدمة الحجاج التابعة لشركة رواف منى، التي تعاقدت معها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعد مناقصة عامة لخدمة حجاج الشركات هذا العام.



وعبر زهير سدايو، في خطابه، عن شديد أسف شركة رواف لما حصل، مكررا الاعتذار إلى رئيسة بعثة الحج السياحي وأعضاء البعثة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.



وأوضح أن الشركة منذ توقيع التعاقد مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بذلت كل الجهد لتقديم الخدمة على الوجه الأكمل، واتخذت جميع الإجراءات، وسخرت الإمكانات؛ لتوفير أفضل تجربة للأشقاء من مصر من الحجاج التابعين لشركات السياحة، إلا أن بعض الأخطاء في إدارة منظومة خدمة الحجاج، تسببت في هذه القصور، مؤكدا أن هذا الخطأ غير المقصود يتنافى شكلا ومضمونا مع أهداف الشراكة ومبادئها.



وأكد حرص شركة رواف منى على التسوية الودية الفورية لأية مشاكل نتجت عن هذا القصور، وذلك في إطار مبادئ الشركة بعدم التغاضي عن أي تقصير في حق ضيوف الرحمن، وكذلك في إطار العلاقات الودية والأخوية الراسخة والمتعمقة بين البلدين الشقيقين.