 رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بـ55 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الإسباني يتعهد بـ55 مليون يورو مساعدات لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 7:08 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 7:08 م

تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 55 مليون يورو (1ر60 مليون دولار) خلال زيارته لكييف اليوم السبت.

وقال سانشيز خلال خطابه في البرلمان الأوكراني أن الأموال تهدف إلى المساعدة في "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أوكرانيا".

ووصل سانشيز إلى كييف صباح اليوم السبت، وهو أول يوم في رئاسة مدريد للاتحاد الأوروبي التي ستستمر ستة أشهر. وأوضح أن هدف الزيارة هو إعلام أوكرانيا بتضامن أوروبا المستمر معها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد أوكرانيا" طالما كان ذلك ضروريا" و "بغض النظر عن الثمن الذي سيتم دفعه".

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