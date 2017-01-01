 السوداني: العراق يدعم التسوية السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
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السوداني: العراق يدعم التسوية السلمية للأزمة الروسية الأوكرانية

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 4:40 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 4:40 م
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص بلاده ودعمها لأية تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

ودعا السوداني، خلال استقباله السفير الروسي في بغداد إلبروس كوتراشيف، إلى "إنهاء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بجميع إشكالها".

وبحسب بيان للحكومة العراقية جرى، خلال اللقاء، التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة موعد تلبية الدعوة الرسمية المقدمة إلى الرئيس الحكومة العراقية لزيارة روسيا ودور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تقريب وجهات النظر، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

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