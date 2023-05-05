 تشييع جثمان الشاب الذي قتل برصاص شرطي في فرنسا والصلاة عليه بمسجد قرب باريس - بوابة الشروق
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تشييع جثمان الشاب الذي قتل برصاص شرطي في فرنسا والصلاة عليه بمسجد قرب باريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:14 م

تم اليوم السبت تشييع جثمان الشاب /17 عاما/ الذى أطلق عليه شرطي النار يوم الثلاثاء الماضى في نقطة تفتيش مرورية قرب باريس وأرداه قتيلا، وذلك بحضور عدد من أصدقائه وأقاربه.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد في نانتير، قرب باريس، وبدأت عند الظهيرة اليوم السبت، وفقا لصحيفة "لو باريزيان".

وبناء على طلب أسرة الشاب، لم يحضر أي صحفيين الجنازة أو الدفن، بعدما أطلق مقتله أياما من أعمال الشغب على مستوى البلاد.

وتم وضع نعش أبيض في المسجد قرب الظهيرة، حسبما ذكرت "لو باريزيان". فيما لم يتم السماح إلا لأشخاص محددين بدخول المسجد بعدما تم نطاق أمنى حول المبنى.

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