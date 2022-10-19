الإمارات: إجراء آخر الاختبارات قبل بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت، إجراء آخر الاختبارات، قبل بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة من محطات "براكة للطاقة النووية" في أبوظبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقع "تويتر" للتواصل، مساء اليوم السبت، إنه يتم إجراء الاختبارات قبل بدء التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، ليتم بذلك تشغيل جميع وحدات المحطة لتوليد 600ر5 ميجاواط/ ساعة من الطاقة النظيفة، والإسهام في دعم جهود دولة الإمارات، للحد من الانبعاثات الكربونية.

وكانت الهيئة أعلنت في شهر فبراير الماضي أنه تم التشغيل التجاري لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية من قبل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة.

وتم تشغيل ثلاث محطات للطاقة النووية في براكة خلال ثلاث سنوات على التوالي، وأضافت المحطة الثالثة ما يصل إلى 1400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، إلى شبكة كهرباء الإمارات، ويصل الإنتاج الإجمالي للمحطات الثلاث لما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء على مدى الساعة.