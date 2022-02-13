لطيفة: والدتي وراء عدم غنائي في الأفراح والملاهي الليلية

كشفت الفنانة لطيفة، عن سبب رفضها إحياء أي حفلات زفاف أو الغناء في الملاهي الليلية.

وأضافت خلال لقاء خاص لها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة، أن والدتها قررت عدم استهلاك طاقتها في إحياء الأفراح، وخافت على مستقبلها الدراسي، مؤكدة أنها تحترم الفنانين والنجوم الذين يشاركون في حفلات الزفاف وأن ثقافة الغناء في الأفراح موجود وسائدة في تونس.

وذكرت أنه عندما ذاع صيتها الغنائي وحصلت على جائزة أحسن صوت، إلى جانب استضافتها بالبرامج التلفزيونية، وهي في المرحلة الثانوية، وأثناء عودتها من المدرسة في إحدى المرات، فوجئت بوالدتها ترسل لها شقيقها ليخبرها بأن تذهب إلى منزل عمها حتى تطلب والدتها منها العودة إلى المنزل.

وتابعت أن السبب وراء طلب والدتها ببقائها في منزل عمها، هو وجود طابور من السيارات ذات الماركات الفارهة تصطف أمام منزلها للاتفاق معها لإحياء أفراح ذويهم، ولكن والدتها رفضت هذا الأمر تمامًا خوفًا على مستقبلها.