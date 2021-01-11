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لبنان .. مقتل شاب قنصا والحكومة تتحرك

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 8:55 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 8:55 م

قتل شاب، اليوم السبت، في منطقة بشري شمال لبنان، على يد قناصة ، وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الحادثة مشدّدا على ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن " مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة القرنة السوداء- بشري على يد قناصة، ويقوم طيران الجيش اللبناني في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة، بحثاً عن المجرمين".

وقال ميقاتي "حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء، عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزاف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة".

وأكد ميقاتي على أن "هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم". مشدداً خلال اتصال مع نائب بشري، ستريدا جعجع، على "ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الانجرار إلى أي ردود فعل، خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه".

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