المركز الوطني السوري للزلازل: تسجيل 5 هزات ضعيفة خلال الـ24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة الشدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.5 و3.2 درجة على مقياس ريختر.



وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن المركز، أوضح في بيان له، اليوم السبت، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الخامسة و22 دقيقة من صباح اليوم، هزة في البحر المتوسط شمال غرب اللاذقية بنحو 60 كليومتراً بقدر 2.3 درجة، وهزة في البحر المتوسط غرب طرطوس بنحو 100 كليومتر بقدر 2.9، وهزة جنوب غرب طرطوس بقدر 1.5 درجة.



ولفت المركز، في بيانه، إلى رصد هزة في البحر الأحمر شمال غرب قبرص 2.3 درجة، وهزة بقدر 3.2 درجة وسط تركيا.