التنمية المحلية: تنفيذ 23 ألف مشروع بـ350 مليار جنيه في قرى حياة كريمة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تم تنفيذ 23 ألف مشروع بتكلفة تخطت 350 مليار جنيه في 1477 قرية موزعة على 52 مركزا إداريا بالمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف آمنة، أنه تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحلة التمهيدية ساهمت في مضاعفة كمية مياه الشرب المنتجية بالقرى من74 ألف متر مكعب / يوميا لتصل إلى 141 ألف متر مكعب /يوميا، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، بالإضافة إلى التطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة في 125 قرية.

ولفت إلى تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل، وتطوير وإنشاء 51 مركزا صحيا وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحي الشامل، ورصف 188 كيلو متر من الطرق الداخلية، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والآكثر استحقاقا.

وتابع أنه تم تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى، وقد ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية في المبادرة في خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفي بنحو 320 مليون جنيه.

وذكر أنه على مدار عام كامل أنهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني العمل في قرى المرحلة التمهيدية الـ 143 باستثمارات حوالي 4 مليارات جنيه استفاد منها حوالي 1.8 مليون مواطن، وساهمت في إحداث تحسن غير مسبوق في مستويات المعيشة ومؤشرات جودة الحياة على مستوى القرى التي تم استهدافها.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تعد عنوان دولة 30 يونيو في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتجسيد حقيقي لقيم ثورة 30 يونيو، ومنذ إطلاق الرئيس السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري،

تقوم وزارة التنمية المحلية بدور محوري في تنفيذها، حيث صدرت تكليف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في نوفمبر 2019 لوزارة التنمية المحلية بتأسيس وإدارة الوحدة المركزية للمبادرة، وأسند إليها مهمة الإشراف على المرحلة التمهيدية التي استهدفت 143 قرية يزيد فيها معدل الفقر عن 70%.