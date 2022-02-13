 مارجريت عازر: تربينا على سماحة الإسلام ومحبة المسيحية - بوابة الشروق
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مارجريت عازر: تربينا على سماحة الإسلام ومحبة المسيحية

مارجريت عازر
مارجريت عازر
د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 12:07 ص | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 12:07 ص

قالت النائبة مارجريت عازر، العضوة السابقة بمجلس النواب، إن الأحزاب السياسية كانت جزءا من جبهة الإنقاذ إبان حكم الإخوان، وكان هناك وحدة مصرية في ثورة يونيو.

ولفتت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد مساء الجمعة، إلى أن عدد المهاجرين في 2013 زاد عن 13 ألف مهاجر؛ لخوفهم ورعبهم من الجماعة الإخوانية التي ليس لها هوية.

وتابعت: "تربينا على سماحة الإسلام ومحبة المسيحية، في رمضان يفطر المسيحي مع المسلم، وفي أعياد الأقباط يؤازر المسلم أخيه المسيحي، جميعنا إخوة في المدرسة والعمل والشارع".

واختتمت النائبة مارجريت عازر: "يارب دايما مصر في استقرار، وهنجني كل اللي بيحصل في المستقبل لأولادنا".

وأضافت: "حركة تمرد كان لها دور مهم في ثورة يونيو، والمواطنون البسطاء كانوا يطبعون الاستمارات على حسابهم.


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