 بأكثر من 63 ألف دولار.. بيع حقيبة يد أصغر من حبة الملح - بوابة الشروق
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بأكثر من 63 ألف دولار.. بيع حقيبة يد أصغر من حبة الملح

بي بي سي
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 3:44 ص | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 3:44 ص

بيعت حقيبة يد مجهرية "أصغر من حبة الملح" في مزاد علني بمبلغ 63750 دولارا.

وقالت المجموعة الفنية التي تقف خلف تصميم هذه الحقيبة إنها "ضيقة بما يكفي لتمريرها من خلال عين الإبرة.

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