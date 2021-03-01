100 % نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية في بورسعيد خلال عيد الأضحى

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة شهدت توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات خلال عيد الأضحى المبارك، فضلا عن استقبال عدد كبير من رحلات اليوم الواحد.



وأضاف المحافظ، أن نسبة إشغال القرى السياحية والفنادق المختلفة بالمحافظة بلغت 100%، واستقبلت بورسعيد خلال عيد الأضحى المبارك، الزائرين من جميع المحافظات، للاستمتاع بالشواطئ والمناطق السياحية والترفيهية ببورسعيد.



وأوضح أن جميع القرى السياحية والفنادق والشوارع السياحية، تم رفع كفاءتها على أعلى مستوى خلال عيد الأضحى، وتم التنسيق بين الأجهزة المعنية لتوفير سبل الراحة للمواطن، فضلا عن تكثيف التواجد الأمني بالمناطق الحيوية، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد.