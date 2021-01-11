إزالة 42 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة في 4 مراكز بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وتم تكثيف الحملات خلال إجازة عيد الأضحى للتصدي بكل حسم وحزم لأية محاولات للتعدي، والتعامل الفوري معها.



وأفاد بيان للمحافظة اليوم، أنه في مركز المنيا، تم إزالة 7 حالات تعد منها 6 حالات تعد على أرض زراعية وبدون ترخيص بقريتي صفط الخمار وطوخ الخيل وحالة واحدة بحي شمال المدينة.



وفي مركز سمالوط، تم إزالة 18 حالة تعد بالبناء بدون ترخيص منها 15 حالة بحي شرق المدينة و3 حالات بحي شمال.



وفي بني مزار، تم إزالة 14 حالة تعد منها 8 حالات تعد على أراض زراعية وبناء مخالف بأحياء غرب وشرق وشمال المدينة، وإيقاف حالة بناء بدون ترخيص خلف موقف قرية صندفا، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بحوض الجزار، وإيقاف حالة تعد على أرض زراعية على طريق صندفا وحالة بناء بدون ترخيص على أرض إصلاح زراعي بعزبة التوت، وحالة بناء خارج الحيز العمراني بقرية أبطوجة التابعة لمجلس قروى شلقام، وإزالة حالة تعد في المهد على أرض إصلاح زراعي بقرية القيس.



كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي من إزالة 3 حالات تعد، حالة بحي غرب والثانية بعزبة الكيلاني التابعة لمنبال والثالثة بقرية بردنوها.