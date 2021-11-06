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عباس يؤكد لبوتين حرصه على استقرار الأوضاع الداخلية في روسيا

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 3:13 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 3:13 م
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، حرصه على استقرار الأوضاع الداخلية في روسيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، هنأ بوتين عباس والشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك.

وذكرت الوكالة، أن بوتين أكد "موقف روسيا الدائم الداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، أطلع عباس، بوتين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا حرصه على استقرار الأوضاع الداخلية في روسيا، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار.

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