قرار أوروبي لتأمين إمدادات دول الاتحاد من المواد الخام المهمة

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من أجل تأمين إمداد أوروبا بالمواد الخام المهمة، تتطلع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق المعالجة المحلية لمثل تلك المواد.

واتفقت الدول الأعضاء مساء أمس الجمعة على أنه في المستقبل، يجب معالجة نصف الاستهلاك السنوي للمواد الخام المهمة استراتيجيا، داخل التكتل.

ويجب أن تأتي حوالي 20% أخرى من إعادة التدوير داخل التكتل.

وتهدف قواعد توريد المواد الخام في الاتحاد الأوروبي،من ناحية إلى تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد محايد لثاني أكسيد الكربون. وهدف آخر هو ضمان ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات من دول فردية، مثل الصين للمواد الخام الرئيسية.

وهناك حاجة ماسة لبعض المواد الخام، مثل الليثيوم لإنتاج تكنولوجيات واعدة، مثل البطاريات بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت اقتراحا لوضع لائحة للمواد الخام المهمة في منتصف مارس الماضي.

وشاركت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأهداف، التي تسعى إليها المفوضية، لكن شددت الخطط في بعض الأماكن.