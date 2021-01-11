 قرار أوروبي لتأمين إمدادات دول الاتحاد من المواد الخام المهمة - بوابة الشروق
السبت 1 يوليه 2023 8:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

قرار أوروبي لتأمين إمدادات دول الاتحاد من المواد الخام المهمة

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 7:56 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 7:56 م

من أجل تأمين إمداد أوروبا بالمواد الخام المهمة، تتطلع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق المعالجة المحلية لمثل تلك المواد.

واتفقت الدول الأعضاء مساء أمس الجمعة على أنه في المستقبل، يجب معالجة نصف الاستهلاك السنوي للمواد الخام المهمة استراتيجيا، داخل التكتل.

ويجب أن تأتي حوالي 20% أخرى من إعادة التدوير داخل التكتل.

وتهدف قواعد توريد المواد الخام في الاتحاد الأوروبي،من ناحية إلى تسريع وتيرة التحول إلى اقتصاد محايد لثاني أكسيد الكربون. وهدف آخر هو ضمان ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات من دول فردية، مثل الصين للمواد الخام الرئيسية.

وهناك حاجة ماسة لبعض المواد الخام، مثل الليثيوم لإنتاج تكنولوجيات واعدة، مثل البطاريات بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت اقتراحا لوضع لائحة للمواد الخام المهمة في منتصف مارس الماضي.

وشاركت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الأهداف، التي تسعى إليها المفوضية، لكن شددت الخطط في بعض الأماكن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك