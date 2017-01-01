رئيس وزراء العراق يطالب بموقف دولي حازم إزاء الأفعال المسيئة للقرآن

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بريطانيا، اليوم السبت، إلى القيام بدور أكبر في "التصدي للأعمال الاستفزازية التي تحرض على العنف وتغذي الكراهية والعنصرية والتطرف".



وثمّن السوداني، خلال استقباله سفير المملكة المتحدة في بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، بمناسبة انتهاء مهامّ عمله في البلاد، دور "بريطانيا في دعم العراق بمجالات مختلفة".



وأكد أن العراق يتطلّع إلى المزيد من آفاق التعاون المشترك بما يعزز المصالح المشتركة، منتقدا "الأفعال المسيئة والمتكررة إلى الإسلام والقرآن الكريم التي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات".



وطالب السوداني بأن "يكون هناك موقف دولي حازم إزاء تلك الأفعال ينطلق من القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات".



وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية التي تشكل أولوية لدى الحكومة العراقية، وتصبّ في تحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار.