الجيش اللبناني ينفذ انتشارا شمال البلاد إثر مقتل شابين

نفذ الجيش اللبناني انتشارا في منطقة القرنة السوداء شمال لبنان، إثر مقتل شابين بإطلاق نار، وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأوقف عدد من الأشخاص.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، إنه " بتاريخ أول يوليو 2023، تعرض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة القرنة السوداء مما أدى إلى مقتله، كما قتل لاحقا مواطن آخر في المنطقة عينها. ونفذ الجيش انتشارا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر".

وأضاف البيان " لما كانت قيادة الجيش حذرت في بيان سابق بتاريخ 12 يونيو 2023 المواطنين من الاقتراب من منطقة التدريب العسكرية في القرنة السوداء، تعيد التشديد على عدم اقتراب المواطنين كافة من هذه المنطقة تحت طائلة المسؤولية وحفاظا على سلامتهم ومنعا لوقوع حوادث مماثلة".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن "مقتل الشاب هيثم طوق في منطقة القرنة السوداء- بشري على يد قناصين، ويقوم طيران الجيش اللبناني في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة، بحثا عن المجرمين".

من جهته تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي "حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء، عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزاف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وأعلن ميقاتي أن "هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم". مشددا خلال اتصال مع نائب بشري السيدة ستريدا جعجع على "ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الانجرار إلى أي ردات فعل، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه".

ولاحقا أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن " مقتل شاب ثان قنصا في منطقة القرنة السوداء- بشري".