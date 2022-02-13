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اليونسكو توافق على طلب الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى المنظمة

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 9:54 ص | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 9:54 ص

وافقت الدول الـ193 الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، يوم الجمعة، خلال جلسة استثنائية للمؤتمر العام على طلب من الولايات المتحدة لإعادة الانضمام إلى المنظمة.

وبعد مناقشات استمرت يومين، صوتت 132 دولة لصالح عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة التي انسحبت منها مرتين، بينما عارضتها 10 دول.

وأفاد بيان صحفي من اليونسكو، بأن الولايات المتحدة سوف تمول ما يعادل 22% من ميزانية المنظمة.

وقالت اليونسكو، إنه بجانب السداد التدريجي للمستحقات المتأخرة، ستقدم الولايات المتحدة أيضا إسهامات طوعية لتمويل برامج تشمل تلك التي تدعم الوصول إلى التعليم في أفريقيا.


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