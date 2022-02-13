 هولندا تحيي ذكرى إنهاء العبودية قبل 150 عاما - بوابة الشروق
السبت 1 يوليه 2023 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

هولندا تحيي ذكرى إنهاء العبودية قبل 150 عاما

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:10 ص | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:10 ص
تحيي هولندا، اليوم السبت، ذكرى إنهاء العبودية في مستعمراتها قبل 150 عاما، حيث من المتوقع أن يقدم الملك فيليم الكسندر اعتذارا رسميا عن الظلم.

ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء مارك روته وأعضاء أخرون من الحكومة الفعالية الوطنية في أمستردام.

بالإضافة إلى ذلك، يحضر وزراء هولنديون في المستعمرات السابقة في سورينام وست جزر كاريبية المراسم الرسمية هناك، وفي ديسمبر الماضي، اعتذر روته عن العبودية بالنيابة عن الحكومة.

يذكر أن هولندا كانت واحدة من أكبر القوى الاستعمارية في العالم منذ القرن السابع عشر. وعلى مدى 200 عام، استعبدت هولندا أكثر من 600 ألف شخص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك