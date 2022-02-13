هولندا تحيي ذكرى إنهاء العبودية قبل 150 عاما

تحيي هولندا، اليوم السبت، ذكرى إنهاء العبودية في مستعمراتها قبل 150 عاما، حيث من المتوقع أن يقدم الملك فيليم الكسندر اعتذارا رسميا عن الظلم.



ومن المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء مارك روته وأعضاء أخرون من الحكومة الفعالية الوطنية في أمستردام.



بالإضافة إلى ذلك، يحضر وزراء هولنديون في المستعمرات السابقة في سورينام وست جزر كاريبية المراسم الرسمية هناك، وفي ديسمبر الماضي، اعتذر روته عن العبودية بالنيابة عن الحكومة.



يذكر أن هولندا كانت واحدة من أكبر القوى الاستعمارية في العالم منذ القرن السابع عشر. وعلى مدى 200 عام، استعبدت هولندا أكثر من 600 ألف شخص.