استقرار الطلب على الديزل والبنزين في الهند في يونيو

أفادت مصادر مطلعة في الهند، باستقرار الطلب على الديزل والبنزين بالبلاد، خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.



ووصلت مبيعات الديزل الشهر الماضي إلى 12ر7 مليون طن، بزيادة طفيفة بلغت 4ر0 في المئة مقارنة بمايو. وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات الديزل بنسبة 7ر3 في المئة، بسحب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



واستقرت مبيعات البنزين على أساس شهري في يونيو، ولكنها زادت بنسبة 4ر3 في المئة على أساس سنوي.



وتراجعت مبيعات وقود الطائرات الشهر الماضي بنسبة 4ر2 في المئة على أساس شهري، لتصل إلى 587 الف طن، ولكنها زادت على أساس سنوي بواقع 6 في المئة.



وانخفضت مبيعات زيت النفط المسال بنسبة 4ر3 في المئة على أساس شهري في يونيو لتصل إلى 5ر3 مليون طن، ولكنها تراجعت على أساس سنوي بواقع 8ر0 في المئة.