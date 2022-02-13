صحة الفيوم: استمرار فعاليات العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

أعلنت مديرية الصحة بالفيوم، استمرار فاعليات العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالمحافظة خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك العيد، وهو اليوم السادس للمبادرة والتي انطلقت من 25 يونيو الجاري، وتشمل الكشف فى جميع المبادرات والقوافل الطبية وخدمات تنظيم الأسرة والعلاج مجانا فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة.

وأوضحت الدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية، أن اليوم الجمعة يتم العمل في 103 وحدة ثابتة، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التي تنتشر فى أنحاء المحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد سعد اللباد مدير إدارة القوافل العلاجية، أنه تم توفير عيادة متنقلة تابعة لإدارة القوافل أمام حديقة الحيوان بجوار مبنى المحافظة صباح اليوك الجمعة، وتنتقل العيادة المتنقلة إلى نادى محافظة الفيوم في الفترة المسائية بالإضافة إلى توفير عيادات متنقلة صباحاً ومساء بجميع مراكز المحافظة.

وأوضحت الدكتورة نشوى مصطفى منسق عام مبادرة ١٠٠ يوم صحة أن خدمات تنظيم الاسرة تقدم بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى كافة أنشطة المبادرات الصحية.