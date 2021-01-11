إيران: نمتلك ذخيرة عسكرية ذكية هي الأفضل في العالم

قال وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني إن الذخيرة الذكية التي صنعها متخصصون وعلماء الصناعة الدفاعية في إيران "هي الأفضل في العالم".

وأشار أشتياني، خلال لقاء مع نخبة مختارة من الخبراء في وزارة الدفاع ، إلى أن هدف الإنسان هو النمو والكمال وقال: "لعبت النخب دورا مهما في تقدم البشرية عبر التاريخ".

ولفت وزير الدفاع الإيران إلى "الإنجازات الدفاعية القيمة على الرغم من القيود والحظر المفروض على جمهورية إيران الإسلامية"، وقال إن "قاعدة التقدم في المجالين الدفاعي والعسكري تقوم على أفكار القرآن ومعايير الإسلام وسيرة أهل البيت وتنفيذ توصيات قائد الثورة الإسلامية، وان المستقبل سيشهد بكل تاكيد خطوات أكثر تقدمًا ونجاحًا مما هو عليه اليوم".

وأضاف أن "تقدم جمهورية إيران الإسلامية في مجالات الجو والبحر والبر والإلكترونيات والفضاء هو نتيجة جهود المتخصصين في صناعة الدفاع في مؤسسة الابداع الدفاعي".