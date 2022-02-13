الصين تعزز الدعم المالي عبر القروض الشاملة

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تعتزم الصين مواصلة دعم القروض الشاملة الموجهة إلى الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم قروض لضمان تسليم المنازل المباعة مسبقا، وفقاً لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

وبحسب الاجتماع الدوري للبنك المركزي الصيني في الربع الثاني، سيتم تكثيف الدعم للمجالات الرئيسية والروابط الضعيفة مثل التمويل الشامل والتنمية الخضراء وابتكار التكنولوجيا العلمية وبناء البنية التحتية، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشار الاجتماع إلى أن العمليات الاقتصادية المحلية آخذة في الانتعاش، لكنها لا تزال تفتقر إلى القوة الدافعة الداخلية والطلب المحلي.

وقال الاجتماع إن البنك المركزي تعهد ببذل جهود لتنفيذ سياسة نقدية حكيمة بدقة وفعالية، بالتزامن مع تعزيز التكييف الهيكلي الشامل لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأضاف الاجتماع، أنه سيتم تسهيل آلية تحويل السياسة النقدية بشكل أكبر للحفاظ على نمو ائتماني معقول ومطرد، داعيا إلى بذل جهود لإعطاء دور كامل للأدوات والصناديق المالية القائمة على السياسات والتنموية، بجانب تعزيز توجيه الاستثمار الحكومي وحوافز السياسات لدفع الاستثمار الخاص بفعالية.

كما دعا الاجتماع إلى بذل الجهود لضمان تسليم المنازل المباعة مسبقا وضمان سبل عيش الناس واستقرارهم، وتعزيز التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات.