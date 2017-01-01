القوات الباكستانية تقتل 6 متشددين في مداهمات قرب الحدود مع أفغانستان

داهمت قوات الأمن الباكستانية، مخبأين للمتشددين في مناطق على مقربة من الحدود الأفغانية، خلال عطلة عيد الأضحى، مما أثار معارك عنيفة بالأسلحة، أسفرت عن مقتل ستة متشددين على الأقل.



وطبقا لبيان عسكري، نفذت قوات الأمن الباكستانية الغارتين، صباح أمس الجمعة، في منطقتي "تانك" و"وزيرستان الشمالية"، ردا على تقارير استخباراتية موثوق بها عن تسلل وإخفاء متشددين في مناطق بالقرب من الحدود الأفغانية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.



كما صادرت قوات الأمن أيضا أسلحة وذخائر من المخابئ وأجرت عمليات تطهير للمنطقة، طبقا لما ذكره الجناح العسكري مساء أمس الجمعة.



ولم يحدد الجيش هويات القتلى، لكن معظم الإرهابيين لهم صلة بحركة "طالبان الباكستانية".



يُذكر أنه منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، صعدت حركة "طالبان الباكستانية" هجماتها على الأفراد والضباط الباكستانيين.