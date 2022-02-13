حبس 5 أشخاص لاتهامهم بحيازة شابو وحشيش وأقراص مخدرة في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، الجمعة، حبس 5 أشخاص، عاطلين، 4 منهم لهم معلومات جنائية مُسجله، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش تزن 2 كيلو و200 جرام، وعدد من الأقراص المخدرة، وكمية من مخدر "الشابو"، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 5 أشخاص، محل إقامتهم نطاق محافظة الإسكندرية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم في نطاق دوائر أقسام شرطة الإسكندرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة، ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.