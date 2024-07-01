الكرملين: انتصار لوبان في الانتخابات الفرنسية يعبر عن إرادة الناخبين

فسر الكرملين انتصار حزب التجمع الوطني القومي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفائه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا على أنه إشارة واضحة على إرادة الناخبين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين "نحن بالتأكيد نتابع الانتخابات عن كثب. ما رأيناه في عدد من الدول الأوروبية في وقت سابق، ومن بينها فرنسا، هو أنه يتم تأكيد هذه التوجهات ".

وأضاف بيسكوف "أعتقد أننا سننتظر للجولة الثانية، على الرغم من أنه من الواضح للغاية بالنسبة لنا ما الذي يريده الناخبون الفرنسيون".

وفي الماضي، وجهت اتهامات لحزب التجمع الوطني بأن لديه صلات وثيقة مع الكرملين.

وفي عام 2014، حصل حزب الجبهة الوطنية، التي غير اسمه إلى التجمع الوطني في عام 2018، على قرض بعدة ملايين من الدولارات من بنك روسي. وقد وصفت لوبان شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في نفس العام، بأنها أرض روسية.

وأشار تقرير تم تقديمه إلى البرلمان الفرنسي في العام الماضي، إلى أن مسؤولي حزب التجمع الوطني سافروا إلى القرم ومنطقة دونباس، التي كانت روسيا تحتلها في ذلك الوقت، قبل إندلاع حرب أوكرنيا.