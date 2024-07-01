تابع أهالي محافظة الغربية، أمس الأحد، الحفل الفني الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقدم خلال الحفل الفني الذي أقيم داخل النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات عدد من الأغاني الوطنية في حب مصر قدمتها فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو طارق شعبان، وبدأت الليلة بعزف للنشيد الوطني، فيما قدم نجوم الفرقة الموسيقية العديد من أغاني رموز الفن، منها: يا حبيبتي يا مصر، تسلم الأيادي، مصر هي أمي، على الربابة بغني، ومصر اليوم في عيد.

وضمن احتفالات ثقافة الغربية بذكرى الثورة البيضاء، والتي أقيمت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أكد اللواء أركان حرب متقاعد أحمد عبد البر، خلال كلمته، بمحاضرة قصر ثقافة طنطا أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر للمسار الصحيح بعد فترة عصيبة من محاولات الجماعة الإرهابية لطمس هوية وتراث الشعب المصري، وأضاف بأنها كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، واختتمت الليلة بتقديم عدد من القصائد والأغاني الوطنية من جانب المواهب الصغيرة.



في سياق آخر، انطلقت صباح اليوم فعاليات دورة فنون الخط العربي بقصر ثقافة الطفل بطنطا، بمشاركة خبير الخطوط الفنان وحيد غنيم، حيث توافد الكثير من الأطفال للقصر للمشاركة في الدورة، التي تأتي في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، تعرفوا خلالها على تاريخ الخط العربي، وأبرز مدارسه الفنية.