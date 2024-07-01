بن غفير يطالب بإقالة قائد جهاز الشاباك بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بإقالة قائد جهاز الشاباك بعد الإفراج عن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن الإفراج عن مدير مجمع الشفاء وعشرات الفلسطينيين الآخرين بمثابة «إهمال أمني».

وفي وقت سابق، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن 50 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلوا خلال عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال المعتقل المحرر فرج السموني لحظة الإفراج عنه، إن المعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة من غزة يعانون ظروفا وأوضاعا مأساوية لا تطاق.

وذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلته في السادس عشر من نوفمبر الماضي من بيته في منطقة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ونُقل الى معتقل «سديه تيمان»، وتم وضعه في خيمة تضم 30 معتقًلا.

ولفت إلى تعرض المعتقلين على مدار الساعة لعمليات تعذيب وتنكيل واعتداءات بمختلف أشكالها، فضلا عن الأمراض التي انتشرت بينهم، من جدري، وجرب وغيرها من الأمراض المعدية.

ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.