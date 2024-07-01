 محكمة باكستانية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق رجل اغتصب زوجته القاصر - بوابة الشروق
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محكمة باكستانية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق رجل اغتصب زوجته القاصر

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:41 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:41 م

أصدرت محكمة في إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني المحافظ حكما بالسجن مدى الحياة بحق رجل لاختطاف زوجته القاصر واغتصابها ، حسبما قال محامي الضحية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).  

وقال المحامي مايان سافير إن "هذا هو أول قرار من نوعه في الإقليم". وأضاف المحامي أن قرار المحكمة يعد خطوة مهمة صوب تعزيز حقوق المرأة في البلاد.

وصدر الحكم عن محكمة تتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع في الإقليم الذي يقع في شمال غرب باكستان.   

وأفاد المحامي وصحيفة "دون" الباكستانية، بأن الرجل احتجز الفتاة في منزله لعدة أيام بعد خطفها، وخلال هذه الأيام قام باغتصابها.

وكانت الضحية لا تزال تعيش في منزل والديها نظرا لأن مراسم الزواج تمت بشكل روحي تقليدي وقت وقوع الجريمة ولم تتم بشكل مدني.

وقال المحامي إن الحكم بالسجن مدى الحياه جاء كعقوبة على جريمتي الاغتصاب والاختطاف، مضيفا أنه تم أيضا فرض غرامة على الرجل.

 يذكر أن باكستان بدأت في اعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة جنائية بشكل رسمي منذ عام 2021.  

 


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