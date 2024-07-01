رئيس المركز الاستراتيجي العراقي: العراق بين أسعد 100 دولة في العالم والخامس عربيا

أكد رئيس المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الاثنين، أن العراق احتل المرتبة 98 على مستوى العالم والخامسة عربيا بين أسعد الدول.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، عن الغراوي قوله إن "مؤشر السعادة العالمي يعتمد مرتبة الدولة بناء على مؤشرات متنوعة مثل الناتج المحلي للفرد، ودعم الرعاية الاجتماعية، ومتوسط العمر الصحي المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة الخاصة، وكرم عامة السكان، وتصورات مستويات الفساد".

وأضاف أنه "وفقا لتقرير مؤشر السعادة العالمي لعام 2024، فقد تصدرت فنلندا القائمة بمجموع نقاط سعادة قدره 67ر95 تلتها الدنمارك وأيسلندا، بينما كانت المراكز الأخيرة في التصنيف الإجمالي لأقل مستويات السعادة من نصيب بلدان ليسوتو، الكويت، تركمانستان، وليبيا".

ولفت إلى أن العراق يحتل المركز الخامس عربيا بنقاط سعادة تبلغ 95ر72، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنقاط 43ر87 تلتها السعودية والبحرين والجزائر.

ودعا الغراوي، الحكومة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للسعادة ترتبط برئاسة الوزراء وتكون مسئولة عن قياس مؤشرات نجاح الحكومة في سعادة المواطن من خلال تأمين متطلبات العيش الكريم والخدمات وحقوق الإنسان.