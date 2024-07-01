محافظ أسوان يوجه بضرورة متابعة التزام أصحاب المحال العامة بمواعيد الغلق الصيفية

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووفقاً لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأشار "عطية"، في بيان له اليوم، إلى أن التوقيتات الجديدة تبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين الأول من يوليو، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل.

ونوه محافظ أسوان، بأن القرار يتضمن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، حيث يتم الفتح يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق المحال الساعة الحادية عشر مساءً.

كما سيتم فتح المولات التجارية يومياً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحاً.

فيما يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحاً، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي، وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

ويستثني من المواعيد الواردة بالقرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات المهمة التي تقدم للمواطنين.